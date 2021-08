Allenamento fra le big maremmane, in campo Follonica Gavorrano e Grosseto

BAGNO DI GAVORRANO – Allenamento congiunto fra le due big del calcio maremmano Follonica Gavorrano e Grosseto in programma per sabato 14 agosto alle ore 17. Allo stadio Malservisi-Matteini di Bagno di Gavorrano, i locali lavoreranno gomito a gomito con il Grifone a porte parzialmente aperte: sarà necessaria l’esibizione del green pass per tutti i tifosi di età superiore ai 12 anni o di un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti, sia per assistere alla gara che alla presentazione di prima squadra e juniores nazionali, prevista per le ore 20.30. L’ingresso unico sarà di € 10. Sarà offerto un rinfresco a tutti i partecipanti.

L’organizzazione dell’evento sarà a cura dell’A.S.D. Leoni di Maremma.