Vaccini in Maremma: somministrate oltre 6mila dosi in quattro giorni

GROSSETO - Sono 148.099 le prime dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Maremma (+2.797 rispetto a venerdì 6 agosto, quando erano 145.302), 113.629 le seconde (+3.473 rispetto a venerdì, quando erano 110.156). La prima dose è stata inoculata al 67,8% degli abitanti, mentre la seconda al 52,0% (venerdì erano rispettivamente 66,5% e 50,7%).

In Provincia di Grosseto in quattro giorni i vaccinati con prima dose sono aumentati dell'1,9% (come venerdì), mentre quelli con seconda dose del 3,1% (martedì +3,5%).

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 10 agosto 2021" su Spreaker.

Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d'età - prime dosi

Fascia 90+ 3.208 (venerdì 3.207)

Fascia 80-89 15.331 (venerdì 15.327)

Fascia 70-79 24.722 (venerdì 24.664)

Fascia 60-69 25.652 (venerdì 25.509)

Fascia 50-59 26.521 (venerdì 26.243)

Fascia 40-49 21.999 (venerdì 21.664)

Fascia 30-39 13.772 (venerdì 13.366)

Fascia 20-29 11.585 (venerdì 10.734)

Fascia 12-19 5.309 (venerdì 4.588)

Dettaglio vaccini eseguiti per fascia d'età - seconde dosi

Fascia 90+ 3.134 (venerdì 3.416)

Fascia 80-89 15.162 (venerdì 14.919)

Fascia 70-79 22.980 (venerdì 22.812)

Fascia 60-69 20.983 (venerdì 20.325)

Fascia 50-59 22.078 (venerdì 21.126)

Fascia 40-49 11.655 (venerdì 11.230)

Fascia 30-39 9.280 (venerdì 8.542)

Fascia 20-29 5.973 (venerdì 5.589)

Fascia 12-19 2.384 (venerdì 2.197)

Sono dunque 18.539 i vaccinati sopra gli 80 anni in provincia di Grosseto (prima dose), 18.296 quelli che hanno ricevuto la seconda.

Sale il numero dei ragazzi fino ai 19 anni che hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid: venerdì erano 4.588, oggi sono 5.309. Sono 2.384 i giovani fino ai 19 anni che hanno ricevuto la seconda dose (venerdì 2.197).

Nella Asl Toscana sud est (Grosseto, Arezzo e Siena) sono state inoculate in totale 514.096 prime dosi e 395.440 seconde dosi (venerdì scorso erano 502.652 prime dosi e 383.833 seconde dosi).