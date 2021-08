«Vaccinatevi, non ci sono più scuse». In Toscana 80mila dosi in più di Pfizer

GROSSETO – «Non ci sono più scuse per chi ancora non si è vaccinato». L’appello del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani è chiaro e punta a convincere gli indecisi con servii più capillari e con maggiore disponibilità di dosi.

In particolare, a partire dal 16 agosto, sono stati aggiunti sul portale ( https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/#/home ) 80 mila vaccini Pfizer per la fascia d’età 12-59 anni con richiamo entro quattro settimane.

«Con queste nuove dosi e il camper che gira la costa, entro la fine dell’estate tutte le persone che lo vorranno saranno vaccinate».