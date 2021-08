“Sindaco falso” su Facebook: nasce il profilo fake di Benini. «È reato»

FOLLONICA – La foto del profilo lo ritrae in camicia e giacca con un gran sorriso sul viso. Si presenta così l’account Facebook del sindaco di Follonica Andrea Benini, ma che in realtà non è il suo.

Nato da meno di 24 ore il profilo fake del primo cittadino sta postando il link del gruppo Facebook “Follonica e Follonichesi stufi” sotto vari post dei social.

Naturalmente il falso profilo è già stato segnalato e anche il “vero” Andrea Benini si sta interessando della questione che definisce «Reato».

In queste ore sta infatti valutando una denuncia formale alle autorità competenti. Anche perché pubblicare con un profilo falso su Facebook, in alcuni casi, costituisce un reato e in questo caso riguarda proprio un sindaco.