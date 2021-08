Realizzati altri 900 metri della Ciclovia Tirrenica: conclusi i lavori in viale Italia

FOLLONICA – Continuano i lavori di perfezionamento sui 900 i metri di viale Italia coinvolti dal progetto di manutenzione straordinaria che l’amministrazione comunale ha fatto realizzare lo scorso autunno.

Dopo la sostituzione dell’asfaltatura con un nuovo bitume color sabbia nel tratto fra via Isola del Giglio e l’intersezione con l’attraversamento pedonale di via Isola di Ischia e via Isola di Ponza, è arrivato il momento di disegnare la nuova segnaletica a terra – che adesso traccia una ciclabile legata alla Ciclovia Tirrenica, lunga 900 metri – e di riposizionare l’arredo urbano. Non solo: sono recentemente state approvate, con parere favorevole del comando della Polizia Municipale, anche le modifiche alla circolazione stradale nel tratto di viale Italia compreso tra via Isola del Giglio e via Isole Egadi.

L’occasione che l’amministrazione comunale ha sfruttato per rinnovare il lungomare è stata quella di una serie di lavori che Acquedotto del Fiora avrebbe dovuto svolgere in seguito a un intervento alla rete fognaria. L’amministrazione comunale ha sottoscritto un accordo con AdF che ha permesso di acquisire a bilancio 61 mila euro, ovvero la cifra che AdF avrebbe speso per i ripristini. Questa somma è stata unita a ulteriori risorse comunali, così da poter realizzare un intervento di manutenzione straordinaria, che si è svolto nei mesi scorsi, riqualificando tutto il viale. Il costo complessivo dell’intervento è stato di 350 mila euro.

«Con questi interventi portiamo a conclusione i lavori su viale Italia che erano iniziati lo scorso autunno – dice l’amministrazione comunale – si tratta di un lavoro che prosegue gli interventi già effettuati sul lungomare a partire dal centro cittadino. Dopo la nuova asfaltatura mancava la segnaletica a terra e l’arredo urbano e adesso, finalmente, il lavoro sarà portato a termine».

Con questo intervento è stato anche tracciato un ulteriore tratto del percorso della Ciclovia Tirrenica, ovvero il il progetto nazionale di un unico percorso ciclabile che va da Ventimiglia a Roma: «Finalmente abbiamo segnato anche il passaggio della Ciclovia, una ciclabile di 900 metri – conclude l’amministrazione – Si tratta di una infrastruttura strategica di livello internazionale, che attraversa tutta Follonica e che ha richiesto una progettazione specifica per poter tenere insieme, sullo stesso percorso, le varie attività commerciali presenti a Pratoranieri con le esigenze del particolare tracciato».