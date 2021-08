Palazzo Mariotti ha un nuovo look: conclusi i lavori di ristrutturazione per 100mila euro

SCARLINO – Palazzo Mariotti ha un nuovo aspetto.

Sono conclusi i lavori nello storico edificio di piazza Garibaldi, nel centro capoluogo: la facciata dell’immobile è stata completamente ristrutturata così come parte del tetto. L’intervento inizialmente avrebbe dovuto interessare solo la copertura: l’amministrazione comunale ha però deciso di portare avanti anche la riqualificazione estetica del palazzo, conservandone le caratteristiche architettoniche originarie.

«Il progetto iniziale – spiega Luciano Giulianelli, vicesindaco con delega ai Lavori pubblici – riguardava la sistemazione del tetto che si trovava in condizioni precarie: nell’ambito dell’intervento si è reso possibile riqualificare anche la facciata e abbiamo deciso di proseguire i lavori, considerato che quell’immobile ha un alto valore storico e si trova nella piazza principale di Scarlino. Oltre al rifacimento esterno abbiamo ristrutturato le persiane e il portone d’ingresso. L’intervento ha avuto un costo complessivo di circa 100mila euro».

E il progetto va avanti. «Palazzo Mariotti – spiega ancora il vicesindaco – rientra tra i beni storici che l’amministrazione comunale intende inserire in un circuito culturale che valorizzi sia l’architettura scarlinese che il patrimonio archeologico e documentaristico: per questo abbiamo chiesto un nuovo finanziamento per la ristrutturazione interna dell’edificio che comprende anche le opere di miglioramento antisismico. Per adesso abbiamo ricevuto un contributo di circa 14mila euro per la progettazione definitiva: ci auguriamo che sia finanziato anche l’intervento».