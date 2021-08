Entusiasmo e tanti amici all’ultima edizione della Handy Sail

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Successo di entusiasmo e partecipazione per la quattordicesima edizione dell’ Handy Sail, appuntamento velico dedicato allo sport e all’amicizia ormai consolidata tra il Circolo Amici della Vela e L’Associazione Ali sul Mare e la Fondazione Il Sole di Grosseto.

“In una giornata di sole ma con vento e mare un po’ sostenuti – ha diramato il settore vela Castiglione della Pescaia – abbiamo effettuato la nostra esperienza velica insieme, assaporando l’emozione del vento e delle onde del nostro bellissimo mare. La manifestazione ha visto la partecipazione di ben undici barche a vela messe a disposizione dagli esperti velisti Amici della Vela, che hanno ospitato i nostri ragazzi delle due Associazioni in questa esperienza velica. Presenti alla manifestazione la Vice Sindaca Elena Nappi, La Presidente Ente Parco della Maremma Lucia Venturi, il comando della Capitaneria di porto, della Finanza e volontari della Croce Rossa, a testimonianza dell’appoggio e della sensibilità delle istituzioni per questo evento. Un ringraziamento al Circolo Marco Vela di Talamone, sponsor in questo evento e con il quale collaboriamo insieme al CVCP e CNM al campionato velico estivo e a tutti quelli che a vario titolo ci hanno dato supporto, come il Castiglione Water Sport e altri armatori che sono stati presenti durante la bella giornata di mare”.