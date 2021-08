Donazione sangue: la Fratres Casenovole rinnova i dirigenti. Ecco chi sono

CIVITELLA PAGANICO – L’attuale periodo di Pandemia non ha certo fermato le attività del gruppo Fratres Casenovole di Civitella Paganico.

Le donazioni, e non solo, sono sempre andate avanti, come l’impegno nel sociale e nell’aiuto al prossimo, compreso il progetto ‘Io dono e tu?’ relativo alla campagna di sensibilizzazione con gli altri gruppi Fratres di Grosseto e Casteldelpiano.

“In questo periodo, – dice il neo presidente Emanuele Verdiani – abbiamo acquistato un’auto per il trasporto dei donatori e di persone comuni che avevano bisogno. Inoltre, abbiamo provveduto anche alla consegna nelle case di generi di prima necessità, medicinali e mascherine, per chi ne avesse avuto bisogno”.

“I nostri volontari sono arrivati ovunque, – spiega il vice presidente Massimiliano Mari – portando non solo materiale, ma anche parole di conforto e speranza a chi era in difficoltà, soprattutto nel periodo del lockdown, quando la mancanza dei contatti personali si faceva ancora più sentire”.

Alla guida della locale sezione della Fratres Casenovole è stato eletto alcune settimane fa, Emanuele Verdiani e con lui il vice Massimiliano Mari. Fanno invece parte del direttivo: Debora Dari (segretario), Alberto Masoni (economo), e i consiglieri Claudio Chechi, Thomas Rosignolo e Dino Verdini.

“La nostra speranza, – dicono Verdiani e Mari – è quella di poter tornare al più presto alla normalità e ritornare nelle scuole a spiegare l’importanza della donazione. Intanto in questi giorni abbiamo dato il via a una campagna di sensibilizzazione sulla donazione del sangue, con dei sacchetti di carta alimentare che abbiamo distribuito nei negozi della zona, con sopra scritto ‘il sangue è necessario come il pane’, così tutti coloro che li riceveranno, siano informati di questo importante gesto”.