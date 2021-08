Coronavirus: boom di casi in Maremma. 46 nuovi positivi, paura per i focolai

GROSSETO - Crescono i nuovi casi in Provincia di Grosseto, soprattutto nei piccoli Comuni, dove preoccupano i focolai: oggi il bollettino Asl registra 46 nuovi positivi (ieri 28), 14 dei quali nel Comune di Grosseto, sei a Montieri, cinque a Castel del Piano e quattro a Pitigliano.

Era da maggio che il numero giornaliero di nuovi casi in Maremma non superava quota 40. Per l'esattezza dal 20 maggio, quando se ne contavano 52.

Tra le ore 14 del 9 agosto e le ore 14 di oggi, 10 agosto, sono stati processati 569 tamponi, più del doppio di ieri quando erano 246. Diminuisce dunque il tasso di positività (numero di nuovi casi/numero di tamponi effettuati), che passa dall'11,4% di ieri all'8,1% di oggi.

Le persone positive in carico alla Asl sono 501 (ieri 469). Nelle ultime 24 ore si registra una guarigione (come ieri).

Stabili i ricoveri dopo la crescita di ieri: nella TI dell'Ospedale Misericordia di Grosseto sono ricoverate cinque persone (come ieri), mentre 15 pazienti si trovano nel reparto di degenza Covid (come ieri).

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 123 Provincia di Arezzo 42 Provincia di Siena 34 Provincia di Grosseto 46 Extra USL 1

Nuovi casi positivi per classi d'età

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Arezzo 10 21 4 6 1 0 Grosseto 20 8 7 7 3 1 Siena 4 15 7 6 1 1 Totale asl 34 44 18 19 5 2

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Lunedì 2 ago Martedì 3 ago Mercoledì 4 ago Giovedì 5 ago Venerdì 6 ago Sabato 7 ago Domenica 8 ago Lunedi 9 ago Martedì 10 ago Arezzo 31 56 48 65 56 60 45 47 42 Siena 28 25 24 35 37 18 28 14 34 Grosseto 18 18 22 23 23 29 30 28 46 Totale Asl Tse 77 99 94 123 116 107 103 89 122

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi Casi Arcidosso 3 Castel Del Piano 5 Castiglione Della Pescaia 1 Follonica 2 Gavorrano 2 Grosseto 14 Manciano 1 Monte Argentario 3 Montieri 6 Orbetello 2 Pitigliano 4 Santa Fiora 1 Seggiano 2

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 9 TI San Donato Arezzo 2 Degenza Covid Misericordia Grosseto 15 TI Misericordia Grosseto 5

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 637 Provincia di Siena 823 Provincia di Grosseto 569

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 690 Provincia di Siena 560 Provincia di Grosseto 501

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 641 Provincia di Siena 537 Provincia di Grosseto 472

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 663 Provincia di Siena 550 Provincia di Grosseto 465

Guariti Provincia di Arezzo 22 Provincia di Siena 24 Provincia di Grosseto 1