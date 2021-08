unacanzonealgiorno: la poetica dei Perturbazione in “Agosto”

GROSSETO – La radio passa “Agosto” dei Perturbazione. Canzone poetica e malinconica racconta la solitudine che avvolge una grande città nel mese di agosto, quando le vie sono deserte e le piazze vuote.

Conosciuta anche per il suo video in animazione, vincitore di “Videoclipped the Radio Stars”, uno dei più importanti concorsi nazionali per videoclip, “Agosto” si trova nell’album “In circolo”, pubblicato nel 2002 dal gruppo piemontese, inserito nel 2012 nella lista stilata da Rolling Stone Italia dei 100 dischi italiani più belli di sempre.

Testo

Agosto

È il mese più freddo dell’anno

L’inverno si sposta sei mesi in avanti

E non è il Polo Sud

Qui non è il Polo Sud

Agosto

La sveglia che rompe il silenzio

Qualcuno è in vacanza

E lei suona per ore

Che freddo che fa

Dio, che freddo che fa

Agosto

Ti affacci su un cuore malato

Le cinque di sera ed è già buio pesto

L’inverno d’agosto

Il ghiaccio

Si posa e ricopre le cose

L’attesa del caldo congela anche i morti

Che freddo che fa

Se non è vero che hai paura

Non è vero che ti senti solo

Non è vero che fa freddo

Allora perché tremi?

Se non è vero che hai paura

Non è vero che ti senti solo

Non è vero che fa freddo

Allora perché tremi in questo Agosto?

Agosto

L’hai scritto sul tuo calendario

Forse hai dormito sei mesi

Ma sei così stanco

Tanto stanco

Agosto

È il mese più freddo dell’anno

Nell’altro emisfero lo chiamano inverno

L’agosto

Se non è vero che hai paura

Non è vero che ti senti solo

Non è vero che fa freddo

Allora perché tremi?

Se non è vero che hai paura

Non è vero che ti senti solo

Non è vero che fa freddo

Allora perché tremi in questo Agosto?

Perché tremi in questo Agosto?

Perché tremi in questo Agosto?

Fonte: Wikipedia.

Una canzone al giorno, musica e curiosità a cura de IlGiunco.net – TUTTO L’ARCHIVIO