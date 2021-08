Stop movida, il Comune vieta i Dj set: stretta sulla musica nei locali

FOLLONICA – Iniziano oggi le due settimane più intense dell’estate e per far fronte alle problematiche già emerse durante questi mesi il sindaco di Follonica ha firmato questa mattina un’ordinanza che vieta – a partire dalle 21 e fino al prossimo 6 settembre – i Dj set e tutti quegli intrattenimenti musicali che ricreano il clima delle discoteche. L’ordinanza è stata pensata per evitare assembramenti, sia al chiuso che all’aperto, e non è escluso che nei prossimi giorni vengano prese ulteriori misure. La novità si è resa necessaria per limitare il diffondersi dell’epidemia tuttora in corso e ridurre le occasioni che possano creare eccessive concentrazioni di persone e che arrecano molto spesso disturbo alla quiete pubblica.

Di fatto lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale non è finito e Follonica, da sempre meta turistica, quest’anno è interessata da un forte aumento della popolazione, tanto che il flusso di giovani è molto intenso. I ragazzi si affollano in modo particolare nel centro cittadino, riunendosi in prossimità degli esercizi pubblici che organizzano intrattenimento musicale. Le discoteche, come da ordinanza del Ministero, sono però chiuse e il rischio adesso è che vengano organizzate serate nei locali pubblici dove l’atmosfera ricalca in tutto quella delle sale da ballo.

«Con le discoteche chiuse – spiega il sindaco Andrea Benini – si sono ricreate delle situazioni alternative che non possono più essere tollerate. Il rischio del contagio, oltre alle gravi ricadute in termini di disturbo della quiete pubblica, è alto. Per questo abbiamo pensato ad un’ordinanza che vieti il Dj set a partire dalle 21. Riprodurre in contesti pubblici l’atmosfera da discoteca non è accettabile: si tratta di situazioni difficilmente gestibili e controllabili e che inficiano di fatto la chiusura di quelle attività che hanno subito un grave contraccolpo a causa della pandemia. Resta poi molto sentito il tema del disturbo alla quiete pubblica – prosegue il sindaco – Siamo consapevoli che questa misura non sarà risolutiva, vista la grande quantità di giovani che frequentano Follonica, ma mettendo dei limiti a quelle situazioni “simil discoteca” vogliamo comunque ridurre le occasioni di concentrazioni e assembramento difficilmente gestibili, a maggior ragione con le presenze di queste settimane. Con questa stessa logica non faremo né i fuochi d’artificio del 14 agosto né il carnevale estivo».

Per quanto riguarda gli orari, in città è già presente il divieto di diffondere musica oltre la mezzanotte (o fino all’una con il permesso rilasciato dall’Asl) e, anche su questo punto, verranno intensificati i controlli.

«Oggi si insedia il nuovo Prefetto di Grosseto – conclude il sindaco Benini – e ho già chiesto un incontro con lei per chiedere un ulteriore rinforzo della presenza di forze dell’ordine».