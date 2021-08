Rsa Semproniano: eletto il nuovo CdA, Silvia Danesi è la presidente

SEMPRONIANO – Grandi novità alla Rsa Casa Albergo per anziani di Semproniano.

In occasione dell’assemblea ordinaria dei soci della Società cooperativa sociale operaia Semproniano 1979, dello scorso 28 luglio, è stato eletto il nuovo Consiglio d’amministrazione che risulta quasi totalmente rinnovato rispetto al precedente che, ormai da anni, gestiva la struttura.

La prima novità sta nel fatto che dei sette componenti cinque sono donne e la seconda, ma non per questo meno importante, per la prima volta è una donna – Silvia Danesi – a ricoprire il ruolo di presidente.

Il nuovo Cda si prefigge, oltre a migliorare la gestione della Cooperativa, di dare una svolta innovativa alla struttura per rispondere alle sempre più specifiche e puntuali attese degli ospiti.