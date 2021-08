Inizia la settimana più calda dell’estate: temperature africane, a Grosseto fino a 38 gradi

GROSSETO – Sarà l’effetto dell’anticiclone Lucifero a portare anche in Italia nei prossimi giorni una straordinaria ondata di caldo con temperature che sfioreranno anche i 45 gradi.

Tra le città nella “black list” ci sono Bari, Campobasso, Rieti, Roma, Frosinone, Latina, Palermo e Perugia, ma non c’è Grosseto che non viene considerata proprio da bollino rosso.

Qui, in Maremma, il termometro si dovrebbe fermare, nella giornata di giovedì, a 38 gradi. Stessa sorte anche per il giorno successivo: anche venerdì la colonnina di mercurio arriverà a toccare i 38 gradi. Sabato invece le previsioni annunciano 36 gradi, 35 per domenica.

Insomma una settimana rovente che coincide anche con il periodo clou della vacanza in Italia e in Maremma: quest’anno si registra il tutto esaurito, sulla costa e non solo.

Una settimana che preoccupa anche sul fronte degli incendi: allerta massima dunque anche in Maremma dove si è registrato un rogo anche oggi.

