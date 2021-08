Il medico di famiglia va in pensione. La lettera ai suoi pazienti: «Vi auguro ogni bene»

GAVORRANO – Dopo 34 lunghi anni al servizio del prossimo e di una comunità intera, il medico di famiglia Alfio Castrucci, va in pensione e intende salutare tutti i suoi assistiti con una lettera personale.

«Giunto al traguardo dei 68 anni e compiuti i 34 anni di servizio a Gavorrano – era il febbraio 1987 quando cominciai la professione di medico nel mio paese natale, ovvero Gavorrano – un problema di salute mi ha fermato – scrive il dottor Castrucci -. Tempi abbastanza lunghi di guarigione e difficoltà burocratiche nel settore medico in cui ho lavorato, mi suggeriscono quindi di anticipare il pensionamento di un paio d’anni rispetto a quanto avevo preventivato. Lascio con dispiacere i miei assistiti, ma sento in me l’animo sereno e cosciente di aver fatto sempre per tutti loro quello che era nelle mie possibilità».

«Ho vissuto le sofferenze, il dolore, i timori, le preoccupazioni ed i lutti di molte famiglie – prosegue -. Così come ricordo le gioie e le gratificazioni che la vita ha saputo distribuire. Questo capitale di sentimenti resterà per sempre nel mio animo, perché ha rappresentato una scuola di vita che mi ha fatto crescere e che mi ha arricchito nel progredire degli anni, sia come uomo che come medico».

«Adesso in me sento il desiderio di vivere il mio futuro tranquillamente, dedicando più tempo alla mia famiglia. Pertanto ho deciso di dare le dimissioni prima dei 70 anni, verso i quali avevo sempre pensato di arrivare come traguardo professionale. Resterò comunque medico per tutto il tempo che mi resta da vivere. E come tale sarò sempre pronto a dare un consiglio od un parere a chi vorrà».

«Ad ognuno di voi – conclude -, miei cari assistiti, auguro ogni bene ed una vita serena e felice».