Borghi più belli d’Italia: il Comune raccoglie le adesioni delle aziende locali

MANCIANO – In occasione della 13esima edizione del Festival nazionale dei borghi più Belli di Italia, che si svolgerà a Gardone Riviera, in provincia di Brescia in Lombardia dal 10 al 12 settembre 2021, il Comune di Manciano invita le aziende e i produttori locali a partecipare alla manifestazione.

L’amministrazione comunale infatti è intenta a raccogliere le adesioni di chi vorrà partecipare all’evento, al fine di organizzare nel migliore dei modi le gasi di lavoro per la presenza al festival del territorio di Manciano.

«Il Festival – spiega l’amministrazione – rappresenta una grande opportunità per presentare i borghi in un contesto nazionale ed internazionale come quello di Gardone Riviera, che ospita il Vittoriale degli Italiani e che richiama sempre un gran numero di turisti. All’opportunità di presentare i nostri borghi in uno scenario nazionale dal vasto respiro internazionale, si affianca quella non meno importante di conoscere la realtà di altri paesi, i loro amministratori, per confrontarsi con varie esperienze e prospettare collaborazioni future. In questa ottica invitiamo tutte le aziende del territorio comunale di Manciano a partecipare alla manifestazione, per far conoscere le nostre eccellenze enogastronomiche ma anche culturali e agricole, fuori dei confini regionali».

Per info: giulia.rinaldi@comune.manciano.gr.it