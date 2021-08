GROSSETO – Alle elezioni amministrative di Grosseto ci sarà anche la lista di Potere al Popolo. La lista sosterrà la candidatura a sindaco di Matteo Di Fiore.

26 anni, laureato in Economia, lavoratore precario, Di Fiore è il candidato più giovane. Con lui, ad oggi, sono sette gli aspiranti sindaco che si sfideranno nel turno elettorale del 3 e del 4 ottobre.

«Siamo alternativi sia al centrodestra che al centrosinistra – ha detto Di Fiore che questa mattina ha incontrato la stampa di fronte al municipio di piazza Duomo – ma siamo aperti al dialogo con quelle forze che a sinistra non hanno a che fare con il partito democratico e che non sono in coalizione con il Pd».

Per il momento però non ci sono prove di intesa con altre forze politiche: Potere al Popolo correrà da solo così come accade anche in altri città italiane come Roma, Torino e Napoli.

«Noi vogliamo un “città pubblica” – dice Di Fiore – e vogliamo smontare il sistema che fino ad oggi è stato privilegiato ad iniziare per esempio da un nuovo assetto per i servizi pubblici essenziali come la gestione dei rifiuti o il trasporto pubblico».

E al centro del programma di Potere al Popolo c’è anche il lavoro. «Tra le nostre proposte – aggiunge Di Fiore – c’è anche il salario minimo, una misura che tutela i lavoratori perché stabilisce un principio importante».

La lista sarà presentata da qualche settimana, ma come ha detto Di Fiore «è quasi pronta». «Dovremo raccogliere le firme – ha concluso Di Fiore – e completare la scelta della nostra squadra di candidati al consiglio comunale che per i momento è formata da donne e uomini molto giovani».