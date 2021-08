Al via il raduno del Follonica Gavorrano di mister Bonura: ecco la rosa e lo staff tecnico

FOLLONICA – Inizia l’avventura del nuovo Follonica Gavorrano targato Bonura, con il raduno alle ore 9.30 presso l’impianto “Nicoletti” di Follonica, dove si svolgerà l’intera preparazione precampionato.

Profondo ringiovanimento per i 24 convocati, ai quali sono da aggiungere 4 calciatori in attesa dello svincolo da parte della FIGC e 3 calciatori in prova con la società che per un discorso di correttezza, non ha comunicato i nominativi in attesa dell’ufficializzazione.

Diverse anche le conferme, con il reparto d’attacco che, a parte Tascini e Grifoni, ha subito una vera e propria rivoluzione, dato che nella scorsa stagione, ne’ Monni, Lombardi, Mencagli e Tomassini hanno fornito un rendimento all’altezza delle aspettative.

Da definire le posizioni di Cordovani, che ha manifestato l’intenzione di abbandonare l’attività e dei tre gemelli Carcani, che pur risultando nell’elenco dei convocati, hanno ottenuto una settimana di permesso dalla società, in attesa di definire la loro posizione.

Questi i convocati per il raduno:

Portieri (3):

Barbanera Alex 2003 confermato

Nannelli Alex 2002 Prato

Ombra Francesco 2002 confermato

Difensori (5):

Ampollini Federico 2000 confermato

Bruni Leonardo 1997 confermato

Dierna Emilio 1987 confermato

Farini Christian 2002 confermato

Luzzetti Matteo 2003 confermato

Centrocampisti (10):

Barlettani Giulio 2003 confermato

Berardi Marco 1996 confermato

Carpentiero Filippo 2002 confermato (dalla juniores)

Del Rosso Tommaso 2002 Pisa

De Paolis Joao 2003 Brasile

Fofana Ibrahim 2003 Costa d’Avorio

Gesi Daniele 2003 confermato (dalla juniores)

Lo Sicco Fabrizio 1991 confermato

Rosini Samuele 2003 confermato

Trovade Giordano 1998 Campodarsego

Attaccanti (6):

Fontana Luigi 2000 Trastevere

Giustarini Manuele 1994 Montevarchi

Grifoni Giulio 1993 confermato

Mugelli Filippo 1997 Scandicci

Rosati Fabio 1991 Adriese

Tascini Alessandro 1992 confermato

Staff tecnico:

Bonura Marco allenatore

Callai Federico allenatore in seconda e preparatore dei portieri

Scaia Federico responsabile preparazione atletica

Filippin Paolo preparatore atletico

Rossi Massimo team manager

Marchi Matteo massaggiatore

Dott. Fivizzani Ilaria Responsabile Medico

Dott. Edoardo Laiolo consulente diagnostica

Macii Tommaso collaboratore

Polvani Niccolo’ collaboratore