Ve lo racconto io Castiglione: quella volta che fu pescata una mina

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Uno strano movimento di persone, e sono solo le nove di mattina. A quell’ora lungo la fiumara ci sarebbero dovuti essere solo pochi pescatori in attesa della mossa delle acque. Invece molte persone con il volto scuro, corrucciato, quasi smarrito. In lontananza la sagoma di un peschereccio con la prua verso l’imboccatura del porto.

Vedo il fumo uscire, un fumo nero, denso; segno che il motore è a pieno regime. In effetti si avvicina all’imboccatura molto velocemente. Tra le persone accorse lungo il porto canale riconosco vecchi pescatori di paranza ormai in pensione e donne con la faccia solcata dalle lagrime. Io immobile con la canna da pesca in mano intento a recuperare e mettere a posto per non sembrare fuori luogo

La sagoma del peschereccio si fa sempre più grande e lungo la fiumara, oltre a tutta la gente che parlotta con aria incredula, due auto dei Carabinieri e un’altra blu senza insegne da cui scende un uomo in giacca e cravatta attorniato da altri uomini in divisa. Mi chiedo chi possa essere e soprattutto cosa possa essere successo Sento il rumore del peschereccio che entra in posto, seguito da un nugolo di gabbiani sento anche il tipico odore di gasolio bruciato.

I componenti dell’equipaggio hanno il volto cupo e segnato dal sole e dal mare Si dirigono nella parte di levante dove ormai è tutto transennato. Non vi si può accedere. Riesco a vedere a poppa un telo bianco steso a coprire qualcosa, e capisco che è il corpo di un pescatore e comincio a piangere. Non capisco ma piango a dirotto e con me tutte le persone che si domandano perché.

Non erano così infrequenti gli assembramenti lungo la fiumara e, per fortuna, erano sempre meno dolorosi.

“Misamillanni che finisca agosto” diceva mamma. “Ogni volta che sento la Croce Rossa con la sirena mi piglia un colpo. Quei ragazzi… quello grande a fare il bagno, quello piccino in bicicletta… siamo quasi a fine agosto domallaltro di là si calma tutto vedrai!”. “Oreste ma non mi ascolti?”.

Dopo pochi minuti dal suono della sirena eccomi tutto trafelato: mi dovevo far vedere. Sì il rito del “farmi vedere” ha accompagnato la mia fanciullezza ed anche oltre. “Eccomi mi hai visto? Allora rivado via”. E scappavo di nuovo come un fulmine per riprendere ciò che stavo facendo prima della sirena. A volte anche ad un chilometro di distanza dall’appalto.

L’appalto apriva la mattina alle 6, tutti i giorni. D’inverno chiudeva dopo l’uscita del cinema, d’estate quando in piazza cominciava a non esserci più nessuno. Nella mia infanzia ricordo le sigarette vendute “sciolte” a volte dentro lo stesso pacchetto da dove si toglievano quelle eccedenti la quantità richiesta, a volte dentro dei mini sacchettini di carta.

“Bello dammi un po’ quattro Tre Stelle” “eccole sono sedici lire” rispondevo arrampicato sul banco, appoggiando i piedi sotto una scatola di sale da 50 chili. “Mi dai un pacchetto di Nazionali morbide?”. Eh si c’erano morbide e dure.

Allora si ponevano sul banco tre o quattro pacchetti e il cliente le tastava scegliendo il pacchetto che preferiva. Solo dopo molto tempo seppi da babbo che chi le voleva dure voleva sigarette che tirassero poco, chi le voleva morbide ovviamente il contrario.

L’appalto era un po’ anche un bazar dove potevi trovare tutto, candele, profumi, carta, libri, oggettistica… e d’ inverno fino all’ora dell’apertura del cinema c’era un po’ di andirivieni.

Durante le lunghe serate invernali in attesa che uscisse il cinema era mamma che stava al banco se babbo andava al cinema e aveva la compagnia della signora Barbuscia che, non stanca di essere stata anche lei nel suo negozio davanti al comune tutto il giorno, si offriva per una rassicurante compagnia. Altre volte rimaneva babbo e la compagnia era maschile.

Io rimanevo a casa con mio fratello o con Alba. Qualche volta, se non era possibile altrimenti, mi addormentavo disteso sulle balle del sale dietro il banco. Anche mio fratello lo aveva fatto.

Ma voglio tornare al “fammi vedere”. Era un rito che non so come fosse nato ma credo che fosse un’importazione dal comportamento messo in atto da William Bordonaro, il babbo di Robertino. Il Bordonaro gestiva la Grotta dei Vichinghi, un ristorante in centro. La moglie era una bellissima signora finlandese che dispensava di attenzioni a volte anche troppo sdolcinate il figlio Robertino. Lo avrebbe voluto sempre vicino.

Il signor William doveva badare al ristorante e non aveva tempo per andare a vedere dove fosse il figlio, così aveva escogitato un metodo molto semplice. L’orologio della chiesina scandiva le ore. Ebbene ad ogni cambio di ora Robertino doveva farsi vedere.

Mamma aveva copiato, lasciandomi però un po’ più di libertà, credevo. Mi dovevo far vedere ogni due ore, o subito in caso di sirena dell’ambulanza. In realtà non potendo prevedere se e in quale momento avrebbe suonato la sirena ero costretto a non allontanarmi troppo. Questa ritualità in effetti influiva molto anche sulla distanza massima da poter coprire.

Il tempo che mi veniva dato tra suono della sirena e “farmi vedere” era di massimo cinque minuti. Io quindi non potevo in alcun modo allontanarmi troppo altrimenti non sarei stato capace di coprire la distanza entro quel tempo, rischiando di non poter uscire di nuovo. Con una semplicissima regola mi teneva sotto controllo, senza farmi sentire legato alla catena. Io mi vantavo con Robertino di essere più libero ma in realtà non lo ero. Era intelligente mamma.

In uno di questi lassi temporali di libertà mi avvicinai con circospezione alla fiumara vicino alla Guardia di Finanza dove una moltitudine di persone faceva esclamazioni di meraviglia. Si sentivano commenti di ogni genere. “Tocca chiamare gli artificieri ed evacuare tutto il paese” diceva un signore in pantaloni corti e canottiera. “Ma no, la devono far brillare subito fuori del porto coprendola con quel materiale che attutisce tutto” diceva un altro con aria da esperto. Insomma un po’ come quando, giocando la nazionale di calcio, ognuno è allenatore, ogni persona trovava la migliore soluzione/formazione.

Sbirciando tra le gambe di quella piccola folla intravedevo nella poppa di un peschereccio una grossa mina tutta rugginosa, adagiata su alcune reti ammassate. Poco dopo la sirena dei carabinieri precedette l’arrivò di diverse auto, da dove scesero uomini in divisa e vestiti un po’ strani che delimitarono la zona. Io non mi preoccupai di fami vedere immediatamente. Non era la sirena della croce rossa quella che aveva suonato.

Mi trattenni a lungo fino allo scadere delle due ore di libertà “vigilata” dopodiché mi presentai in negozio. Mamma non sapeva della mina pescata. Sapeva solo che dal suono della sirena al mio “farmi vedere” erano passati più di 5 minuti. A nulla valsero le scuse. Fui confinato nel retrobottega per il resto della giornata. Da quella volta il tempo fu ridotto ad un’ora come per Robertino. Tutto per una mina.

