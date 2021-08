Un lettore: «Davanti al Marraccini una discarica: era il salotto buono della città»

GROSSETO – «Non passavo da tempo davanti al Palazzo Marraccini. Normalmente evito proprio per non dover vedere le condizioni in cui versa» a dirlo un lettore, Antonio Lunghi, che ha scattato alcune foto. «Condizioni a mio avviso indicative della mancanza di visione dei vari amministratori che negli anni si sono avvicendati alla guida dell’amministrazione della città».

«Ma la discarica che mi sono trovato di fronte, nel salotto buono della città, è stato veramente troppo. Non si tratta più di vision, adesso è solo una questione di semplice decoro e dignità: anche se non posso permettermi un vestito nuovo almeno devo tenerlo in ordine, stirato e pulito».