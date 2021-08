ULTIM’ORA – Fuori strada contro un albero: è grave un uomo di 35 anni

CALDANA – Un uomo di 35 anni è rimasto gravemente ferito questa sera sulla strada provinciale tra Bivio di Caldana e Caldana paese, nel comune di Gavorrano.

Per cause in corso di accertamento l’uomo, residente a Giuncarico, ha perso il controllo della sua auto uscendo fuori strada, dove ha sbattuto contro un albero. L’incidente è accaduto intorno alle ore 21.30.

Il ferito è stato trasportato all’ospedale della Misericordia di Grosseto dove è stato poi preso in carico dall’elisoccorso Pegaso che l’ha trasportato alle Scotte di Siena. Le sue condizioni sono gravi.

Sul posto sono intervenuti l’auto medica di Follonica, i Vigili del fuoco e i carabinieri di Gavorrano.