CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Contestazione sulla spiaggia di Roccamare nei confronti del ministro Roberto Speranza in vacanza in questi giorni in Maremma.

A protestare contro le chiusure delle discoteche e contro le ultime decisioni del Governo che per il momento non contemplano il mondo della notte e dei locali da ballo c’erano i rappresentanti di alcune attività dell’intrattenimento. Tra questi Antonio Degortes titolare della Capannina di Castiglione della Pescaia, Presidente Toscano di Assointrattenimento Confindustria.

Proprio la Capannina qualche giorno fa era stata oggetto di controlli da parte delle forze dell’ordine e anche in quella occasione Degortes aveva voluto esprimere preoccupazione per il settore.

«Speranza ci ha dimenticato – ha detto Degortes – ma faremo in modo che si ricordi di noi in questa vacanza. Molti di noi sono chiusi da 19 mesi siamo esasperati; è stato previsto il green pass per tutte le attività e per noi niente, siamo al ridicolo».