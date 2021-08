FOLLONICA – Parla maremmano la quarantesima medaglia che l’Italia ha conquistato alle olimpiadi di Tokyo. A vincerla sono state stanotte le Farfalle Azzurre della ginnastica ritmica che, come tutti sanno, da anni ha scelto la Maremma e in particolare Follonica per allenarsi e preparare le proprie gare e i grandi successi.

Così è stato anche questa volta: prima di partire per il Giappone infatti le ragazze della ritmica avevano partecipato al triangolare di Follonica vincendo contro Egitto e Ajeibarjan.

Complimenti alle ragazze che saranno anche ricordate per aver messo il proprio sigillo nell’impresa azzurra del record di medaglie della nostra storia olimpica.