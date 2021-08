Il camper per le vaccinazioni fa tappa a Fonteblanda: ecco come prenotarsi

FONTEBLANDA – Martedì 10 agosto il Camper di GiovaniSìVaccinano farà tappa a Fonteblanda, al nuovo parcheggio di via Talamonese.

«L’iniziativa – ricorda Michele Pianelli assessore al Comune di Orbetello – ha lo scopo di rendere più facile l’accesso alla vaccinazione contro il Covid principalmente per i giovani, ma anche per tutti gli altri residenti della Regione Toscana».