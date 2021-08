Corri nella Maremma, doppietta dell’Atletica Costa D’Argento a Castel del Piano

CASTEL DEL PIANO – Si rinnova anche a Castel Del Piano lo spettacolo dell’evento Corri nella Maremma, arrivato alla terza tappa. L’Atletica Costa d’Argento grande protagonista di giornata. Come nel 2016 la coppia vincente è Jacopo Boscarini-Marcella Municchi entrambi atleti della squadra dell’Argentario capitanata da Christian Fois.

Gara maschile molto attesa con la sfida tra Boscarini e l’aviere Vincenzo Lembo (Team Marathon Bike) che tornano a darsi battaglia lungo le strade del Corri nella Maremma. Già dai primi metri Lembo non sembra nelle condizioni migliori mentre molto pimpante Emanuele Graziani del Up Policiano Arezzo, che attacca Boscarini. Ma Boscarini al secondo giro piazza l’allungo decisivo che gli permette di difendere per la sesta edizione di fila il titolo di vincitore salendo a 7 vittorie su 9 edizioni. Grande gestione tattica di Lembo che a metà gara sorpassa Graziani assicurandosi il secondo posto.

Non c’è invece storia nella gara femminile con Marcella Municchi che domina dall’inizio alla fine tornando alla vittoria dopo 5 anni sul percorso amiatino. Marika Di Benedetto seconda come due anni fa completa la doppietta dell’Atletica Costa d’Argento. Per la Municchi anche il record di atleta più anziana a trionfare a Castel del Piano, mentre Eva Grunwald (Atletica Rivellino) a 61 anni è la più anziana atleta a salire su un podio Corri nella Maremma. Da segnalare il 5° posto e il ritorno ad alti livelli del 40enne Michele Checcacci, già vincitore di 3 gare Corri nella Maremma e sul podio nella prima edizione della Castel del Piano al tramonto nove anni fa. La corsa, ben organizzata da Moto Club Castel del Piano e dal Team Marathon Bike, in collaborazione con la Uisp, ha visto il via 98 persone: il tutto in piena sicurezza, con obbligo di green pass.

Dopo le tappe in Costa d’Argento (Porto Ercole), Maremma Laziale (Montalto) e Monte Amiata (Castel Del Piano), la prossima settimana il trofeo si sposta nell’ area del “tufo” con la mitica Marcialonga Sovana-Sorano che si correrà come da tradizione il 16 agosto.