Coronavirus: in Maremma 30 nuovi casi, quattro ricoveri in più in ospedale

GROSSETO – Sono 30 i nuovi casi al coronavirus in provincia di Grosseto nelle ultime 24 ore. Dieci di questi sono residenti nel comune capoluogo. I tamponi effettuati sono 370.

Nella giornata di oggi si registra anche un nuovo guarito. In totale le persone positive in Maremma sono 449, mentre sono 426 quelle che si trovano in quarantena per contatto stretto.

In ospedale oggi ci sono quattro nuovi ricoveri: ci sono 15 persone nel reparto Covid e una in terapia intensiva.

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 106 Provincia di Arezzo 45 Provincia di Siena 28 Provincia di Grosseto 30 Extra USL 3

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Arezzo 8 22 6 7 1 1 Grosseto 8 11 7 3 0 1 Siena 10 10 2 3 2 1 Totale Aslò 26 43 15 13 3 3

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Sabato 31 lug Domenica 1 ago Lunedì 2 ago Martedì 3 ago Mercoledì 4 ago Giovedì 5 ago Venerdì 6 ago Sabato 7 ago Domenica 8 ago Arezzo 38 32 31 56 48 65 56 60 45 Siena 19 28 28 25 24 35 37 18 28 Grosseto 18 12 18 18 22 23 23 29 30 Totale Asl Tse 75 72 77 99 94 123 116 107 103

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi Casi Capalbio 1 Castel Del Piano 4 Castiglione Della Pescaia 6 Follonica 1 Gavorrano 3 Grosseto 10 Magliano In Toscana 1 Manciano 1 Montieri 2 Sorano 1

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 6 TI San Donato Arezzo 2 Degenza Covid Misericordia Grosseto 15 TI Misericordia Grosseto 1

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 470 Provincia di Siena 476 Provincia di Grosseto 370

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 631 Provincia di Siena 550 Provincia di Grosseto 449

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 582 Provincia di Siena 525 Provincia di Grosseto 426

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 672 Provincia di Siena 503 Provincia di Grosseto 468

Guariti Provincia di Arezzo 26 Provincia di Siena 5 Provincia di Grosseto 1