Coronavirus: in Italia 5.735 nuovi casi e 11 morti

GROSSETO – Sono 5.735 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Secondo il bollettino del ministero della Salute oggi si registrano 11 morti.

Il tasso di positività sale al 2,8% (ieri 2,3%), mentre i tamponi effettuati sono 203.511.

Tra le notizie positive di oggi si registrano zero decessi in 13 regioni e nelle province di Trento e Bolzano. Ricoveri.

Per quanto riguarda i ricoveri in ospedale si registrano 98 in più di ieri nei reparti covid e 11 in terapia intensiva.