Con Pergamena alla scoperta del libro La vita davanti a sé

ROMAIN GARY (EMILE AJAR)

“LA VITA DAVANTI A SE”

NERI POZZA, VICENZA, (1975) 2005, 2019, pp. 214

Il libro contiene tantissimi passaggi di grande interesse. E’ assolutamente vero quanto dice Stenio Solinas in copertina : “un romanzo toccato dalla grazia, l’esistenza vista e raccontata con l’occhio innocente di un bambino”. La grazia qui per me vuol dire lo stile: è difficile tenere per 214 pagine uno stile di narrazione che è perfetto per essere messo in bocca a un ragazzino di dieci anni, che poi scoprirà di averne quattordici. E’ difficile inventarsi uno stile specifico, pieno di espressioni gergali e tipiche dell’ambiente dove è ambientata la storia, con il candore dell’infanzia che sente arrivare l’adolescenza. La quarta di copertina sostiene che “è la storia di un amore materno”, cosa che è anche vera, ma per me è un eccezionale romanzo di formazione di un ragazzino che diventa bruscamente grande (da 10 a 14 anni), riuscendo a mantenere la bussola della propria vita nonostante gli eventi avversi.

Ecco una prima descrizione della banlieu parigina di Belleville, dove è ambientata l’azione: “Se siete pratici della zona saprete che c’è sempre un mucchio di autoctoni, che vengono tutti dall’Africa, come dice la parola”. In due righe Momò, il ragazzino mussulmano, che è il protagonista e la voce narrante della storia, descrive insieme il melting pot (= il crogiuolo) della periferia parigina degli anni Settanta (è l’epoca in cui la storia è stata scritta), dove una grande varietà di etnie, soprattutto africane, convivono come se fossero “autoctoni” del posto. Sarà qui che a cavallo del passaggio del millennio la pacifica convivenza descritta nel romanzo, pur con tutti i problemi di povertà che aveva, salterà nella grande rivolta delle balieu, che non è più rientrata fino a produrre l’estremismo islamista.

Momò, diminutivo di Mohamed, è letteralmente “un figlio di puttana” – come lui si definisce – che viene tirato su da una ex-puttana ebrea, Madame Rosa, sopravvissuta ad Aushwitz, la quale ritiratasi dalla vita attiva tiene un “rifugio per figli di puttana” al sesto piano senza ascensore di un variegato condominio per altre puttane che non possono permettersi di tenere con sé i figli dato che fanno la vita. Ella ha con Momò un rapporto affettivo vero per cui gli farà credere che ha dieci anni per evitare che se ne vada troppo presto. Solo all’ultima pagina Momò la chiamerà, negandolo, “madre adottiva”: “Non è vero che sono rimasto tre settimane accanto al cadavere di mia madre adottiva, perché Madame Rosa non era mia madre adottiva”. E’ una caratteristica dello stile del romanzo, della sua levità, dire e insieme non dire una verità troppo bella, troppo intensa e perciò troppo dolorosa. Momò ha anche un padre putativo: è “il signor Hamil”, un vecchio arabo venditore di tappeti, che come Madame Rosa, per l’avanzare dell’età, sta perdendo la testa.

Lui gli insegna i principi dell’Islam e gli legge “I miserabili” di Hugo. Questo triangolo è allegorico di quella convivenza pacifica di cui dicevo sopra. Momò accompagnerà Madame Rosa, che talvolta sembra chiamare brutalmente “l’ebrea”, nel suo decadimento, mentre tutti gli altri bambini ospiti del rifugio si troveranno altre sistemazioni. Anche Momò troverà la sua strada, grazie all’incontro con Nadine e suo marito Ramon, ma questo avviene apparentemente per caso, perché quando lo trovano accanto al cadavere di Madame Rosa avrà in tasca il loro indirizzo di casa, da cui era fuggito perché loro avevano già “due marmocchi”. Momò scopre la propria tragica origine, diventando improvvisamente grande, ma viene protetto da Madame Rosa. Non si può parlare di lieto fine in senso proprio: tutto si riduce in una densissima ultima pagina, in cui Momò tocca con la sua levità il dramma della sua vita, che lascia ben presumere sul futuro.

Infine qualche notizia sull’autore, un ebreo lituano, arrivato in Francia a tredici anni, il cui vero nome è Romain Kacew, pilota, combattente nelle forze aeree di liberazione, merita la Legion d’onore e poi si avvia alla carriera diplomatica. Sposa la protagonista del celebre film “Bonjour tristesse”, che muore precocemente, quando erano già separati. Riesce in un’impresa impossibile, vince due volte il Premio Goncourt, la seconda volta con questo romanzo uscito sotto lo pseudonimo di Emile Ajar, dopo averlo già vinto nel 1956 con il romanzo proto-ecologista “Le radici del cielo” sotto lo pseudonimo di Romain Gary. Ciò diverrà pubblico solo dopo la sua morte per suicidio nel 1980, sembra per sfuggire all’intollerabile destino dell’invecchiamento, che è appunto uno dei temi “adulti” de “La vita davanti a sé”.

Romain, scrittore, eroe di guerra, cineasta (diresse due film e altri vennero tratti dai suoi principali romanzi, anche da questo), con la sua stessa vita spericolata rappresenta la possibilità di convivenza tra etnie, religioni e culture diverse, che ha trasfuso nel contenuto e soprattutto nella forma di questo eccezionale romanzo.

