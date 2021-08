Scuola calcio, Nuova Grosseto Barbanella pronta per la prossima stagione: tutti gli allenatori

GROSSETO – Appena due mesi di stop, giusto il tempo di prendere fiato e la Nuova Grosseto Barbanella è già pronta a ripartire. 30 giugno la data di chiusura della stagione passata, 30 agosto l’apertura di quella che sta per iniziare.

Entusiasmo, voglia di scendere in campo, ma soprattutto organizzazione. Il sodalizio di via Australia si è mosso con largo anticipo definendo l’organigramma degli allenatori del settore giovanile, per tutte le squadre divise in base alle fasce di età.

Tante nuove leve calcistiche quindi, si preparano per l’avvio della stagione sportiva 2021/2022. L’organico degli istruttori avrà come responsabile tecnico Giampiero Malcapi. La categoria Esordienti, che comprende i 2009 e i 2010, sarà affidata a Riccardo Balducci e Davide Siveri per i nati nella prima fascia, mentre Franco Marcello e Francesco Toti si occuperanno della seconda.

Su questa categoria ci sarà la supervisione di Eduardo Barbero che farà da raccordo tra la scuola calcio e l’agonismo. Per la categoria Pulcini, invece, Fabio Bernabini e Matteo Rigutini saranno gli istruttori dei 2011, con Lorenzo Falconi impegnato con i 2012.

Scendendo tra i Primi Calci, i 2013 sono stati affidati a Federico Giorgini e Giuseppe Savanelli, mentre i 2014 avranno Massimo Zanobi e Federico Vichi impegnati sul campo.

Infine la categoria dei Piccoli Amici che vedrà il debutto “calcistico” dei 2016, per la prima volta presenti al campo sportivo. Assieme a loro ci saranno i 2015 in gruppi allenati da Giampiero Malcapi e Michela Toncelli.

Tutte le categorie avranno a disposizione anche il preparatore dei portieri Andrea Scotto che lavorerà in maniera specifica sul ruolo di estremo difensore. La segreteria del campo sportivo di via Australia, sarà aperta dal lunedì al venerdì con orario dalle 16 alle 18 per le iscrizioni. La società, anche per questa stagione, si è organizzata in maniera dettagliata per garantire il rispetto di tutte le procedure sanitarie contro la diffusione del Covid.