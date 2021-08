Più spettacolo e tante novità nel nuovo torneo di beach bocce

MARINA DI GROSSETO – Torna il divertimento delle beach bocce sui lidi maremmani. Dopo il grande successo del tour 2020, la specialità da spiaggia di Federazione Italiana Bocce torna a Marina di Grosseto e Principina a Mare. La straordinaria risposta di stabilimenti e villeggianti del territorio dell’anno precedente ha spinto Federbocce a confermare il capoluogo maremmano capitale delle Bocce da spiaggia, non solo aumentando il numero di gare, ma mettendo in campo altre importanti novità.

Il 9 agosto al Moby Dick, in occasione della prima tappa valevole anche come Campionato Regionale sia Juniores che Open, dalle ore 12 sarà presentata l’iniziativa con il presidente di Federbocce Toscana Giancarlo Gosti, il referente nazionale Beach Bocce per Federbocce Gregorio Gregori, il presidente del Circolo Bocciofilo Grossetano Pasquale De Filippo

Saranno presenti l’Assessore allo Sport del Comune di Grosseto Fabrizio Rossi, il Ten. Col. 4° Stormo dell’Aeronautica Militare Roberto Rosichini, la delegata CONI Toscana Elisabetta Teodosio e la delegata CIP Toscana Cristiana Artuso.