Centinaia di persone in via Roma, movida e disagi. «Così non si può andare avanti»

FOLLONICA – Folla in via Roma e proteste di turisti e residenti. Dopo le risse di due notti fa ancora problemi per la movida di Follonica.

I disagi più evidenti si sono registrati anche ieri sera nella via più centrale della città. Assembramenti e poche mascherine hanno portato ad una serie di denunce, soprattutto sui social da parte delle persone che a partire dalla mezzanotte si sono trovate a passare da via Roma. Secondo diverse testimonianze ci sarebbero state almeno 400 persone e per questo sono nuovamente scattati i controlli di Polizia municipale e forze dell’ordine.

Sotto osservazione in particolare il comportamento dei più giovani che poco più di 24 ore fa hanno portato addirittura al ferimento di due ragazzi.

Situazione davvero complicata soprattutto se si pensa che da stasera inizierà il periodo più “caldo” dell’estate con il picco di presenze di turisti e vacanzieri.

«Così non si può andare avanti – ci dice un lettore che ci ha contattato – la situazione non è più sostenibile».