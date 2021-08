GROSSETO – In 12 per accompagnare lo sposo al matrimonio. Niente di strano se gli amici per scortare l’amico non avessero scelto un mezzo alternativo che va molto di moda in questi giorni in città. Stiamo parlando del monopattino.

Tutti insieme in fila indiana o a fila doppia i ragazzi del matrimonio hanno formato una piccola carovana per le vie di Grosseto e fino a pizza Dante. Una sorpresa per le persone che si sono trovate nel tragitto. Qualcuno ha sorriso, altri hanno scattato qualche foto. Insomma un insolito matrimonio in questo insolito agosto. E tanti auguri agli sposi da tutta la redazione de IlGiunco.net.