Il Risorgimento a Cala Martina: Roberto Baldi eletto presidente dell’associazione

MASSA MARITTIMA – Si è svolta nei giorni scorsi a Massa Marittima l’assemblea dei soci dell’associazione storico culturale: Il Risorgimento a Cala Martina.

“Nel mese di luglio – spiegano dall’associazione – erano state riaperte le iscrizioni ed i contatti con i soci, sospesi a suo tempo a causa della pandemia, avendo costatato con soddisfazione che molte persone provenienti anche da Massa Marittima e Piombino avevano sentito il bisogno di aderire alla associazione per contribuire, con la loro partecipazione e il loro impegno, a rafforzare il ruolo e le attività che questa associazione da tempo svolge sul territorio.

In quella occasione è stato provveduto pertanto a rinnovare i suoi organi direttivi da tempo scaduti.

Con una votazione unanime è stato eletto presidente, per il nuovo biennio, Roberto Baldi, persona unanimemente stimata ed apprezzata anche per essere stato fra i fondatori dell’originaria associazione Il Risveglio di Cala Martina .

In una seconda unanime votazione è stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo che si occuperà di riprendere e sviluppare le normali attività dell’associazione che prevedono ogni anno, fra gli altri compiti, la celebrazione del Salvamento di Garibaldi e Leggero, a Cala Martina, il 2 settembre di ogni anno.

In una prossima riunione del Consiglio Direttivo è stata prevista l’assegnazione degli incarichi specifici di ogni consigliere, che prevedono i rapporti con le amministrazioni e le istituzioni locali, le scuole, i rapporti e le collaborazioni con le altre associazioni garibaldine soprattutto della Romagna.

Nel suo discorso d’investitura Roberto Baldi ha ricordato il compito che è stato assegnato all’associazione per la realizzazione del Percorso di Garibaldi e Leggero – 1849 insieme al Comitato Maremmano per la Tutela dei Valori Risorgimentali che, da parte sua, sta portando avanti il progetto di acquisizione ad uso pubblico del Palazzo Guelfi, attualmente in vendita, da destinare ad essere il punto di riferimento di questo ”Percorso” e a disposizione delle attività culturali e storiche dei Comuni del Territorio.

Ricorrendo il 172esimo anniversario della morte di Anita Garibaldi, tutte le socie dell’associazione con le mogli dei soci hanno ricevuto al termine della Assemblea uno speciale omaggio in ricordo di quella grande moglie, madre e combattente che fu a fianco di Garibaldi fino alla sua morte, avvenuta, a 28 anni, il 4 di agosto del 1849 nei pressi di Ravenna”, concludono dall’associazione.