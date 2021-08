Fuori strada con l’auto: un uomo di 85 anni finisce in ospedale

CAPALBIO – Un uomo di 85 anni è rimasto ferito oggi pomeriggio in un incidente stradale. L’uomo, per cause in fase di accertamenti, ha perso il controllo della sua auto ed è finito fuori strada.

L’incidente si è verificato poco dopo le ore 14 in via del Cutignolo. Immediato l’intervento dei soccorsi che hanno trasferito il ferito all’ospedale della Misericordia di Grosseto.

Fortunatamente l’uomo era allacciato e non ha riportato lesioni gravi.