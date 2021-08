Fratelli d’Italia: «Grazie a Fabrizio Rossi Grosseto avrà le sue terme. Sinergia pubblico privato»

GROSSETO – “Grosseto avrà le sue terme” ad affermarlo Fratelli d’Italia che prosegue: “Con l’approvazione in Consiglio comunale dello schema di convenzione si dà il via al recupero della ex cava Buca dei Lucchesi a Roselle”.

“La riqualificazione delle frazioni e di tutto il territorio comunale di Grosseto, è da sempre stato uno dei nostri punti programmatici, è l’aver approvato questo importante atto, dimostra ancora la bontà del lavoro svolto dal nostro assessore all’urbanistica Fabrizio Rossi, per un politica rivolta non solo ai cittadini grossetani, ma anche alle attività produttive e lavorative del nostro comune”, affermano il capogruppo Bruno Ceccherini e i consiglieri comunali Andrea Guidoni, Francesca Pepi e Paolo Serra di Fratelli d’Italia.

“Avviamo la nostra città – spiegano i consiglieri comunali -, attraverso questo passaggio, verso una visione futura con il recupero e la riqualificazione urbanistica delle ex cave e di tutta l’area attorno a Roselle, iniziata alcuni anni fa con la demolizione dell’ecomostro di cemento delle Terme”.

“Ancora una volta vince la sinergia tra pubblico e privato, che tramite questo progetto apre di fatto a nuove prospettive d’investimento e rilancia il termalismo a Roselle e in tutta la Maremma, facendolo diventare un potenziale polo attrattivo del turismo termale e non solo”, concludono.