Coronavirus in Italia: 6.902 nuovi casi e 22 morti. Aumentano ancora i ricoveri

GROSSETO – Sono 6.902 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri 6.599). Sale così a 4.390.684 il numero di persone che hanno contratto il virus (compresi guariti e morti) dall’inizio della pandemia. 22 i morti in un giorno (ieri 24), per un totale di 128.209 vittime da febbraio 2020. Questi i dati principali del bollettino del Ministero della Salute.

Le persone guarite sono complessivamente 4.153.940 (oggi 3.025. Gli attuali positivi sono 108.535 (+3.850, ieri +3.639).

Sono 293.863 i tamponi processati nelle ultime 24 ore, ovvero 49.206 in più rispetto a ieri quando erano 244.657. Il tasso di positività scende al 2,3% (ieri era 2,7%).

Aumentano ancora i ricoveri. Nei reparti di degenza Covid ci sono 2.533 persone (+84, ieri +40), mentre in terapia intensiva sono ricoverati 288 pazienti, 11 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite (ieri +9). 29 gli ingressi in un giorno (ieri 32).