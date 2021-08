Affidi familiari: prosegue il tour dello sportello itinerante. Ecco dove e quando

SANTA FIORA – Prosegue il tour del Centro affidi del Coeso Società della Salute sull’Amiata. Dopo la prima settimana di attività, che ha portato lo staff del Centro affidi nelle piazze di molti comuni amiatini per dare informazioni e promuovere l’affidamento familiare, confrontandosi con la cittadinanza e accogliendo anche sindaci e rappresentanti dei Comuni coinvolti, ecco il nuovo calendario delle presenze.

Lunedì 9 agosto lo staff del Centro Affidi sarà a Santa Fiora, tra via Roma e piazza Garibaldi, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19. Stesso orario per l’appuntamento di martedì 10 agosto ad Arcidosso, in via Davide Lazzeretti, e per l’incontro di mercoledì 11 agosto a Castel del Piano, in via Carducci. Giovedì 12 agosto lo staff sarà di nuovo ad Arcidosso, mentre venerdì 13 agosto tornerà a Santa Fiora, per concludere la settimana sabato 14 agosto in via Carducci a Castel del Piano.

Il “viaggio” proseguirà da lunedì 16 agosto. “Abbiamo avuto l’occasione di parlare di affidamento familiare – spiegano i professionisti del Centro affidi – anche se alcune persone sono timorose ad avvicinarsi e chiedere informazioni. Vogliamo invece invitare, tutti coloro che hanno curiosità in merito a farsi avanti: siamo qui per fare promozione e diffondere questo istituto giuridico, senza chiedere alcun impegno”.

L’affidamento familiare è uno strumento importantissimo per bambini e per le famiglie, che si basa sull’accoglienza e sulla solidarietà e che può rappresentare un aiuto concreto per chi, in un periodo di difficoltà, non riesce a prendersi cura in modo adeguato dei proprio figli. In Italia, questo istituto è stato introdotto dalla legge 184 del 1983 e contempla la possibilità di affidare, per un periodo di tempo limitato, e a tempo pieno o parziale, un minore a una famiglia con o senza figli, convivente o sposata o a un single, senza limiti particolari di età.

L’équipe del Centro affidi, che sarà presente per incontrare i cittadini, è costituita da una assistente sociale, una pedagogista, una psicologa e una consulente familiare.

Per informazioni: tel. 0564 439267, email centroaffidi@coesoareagr.it.