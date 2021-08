Tuttosagre: cinghiale, grigliata, baccalà, tagliatelle, donzelle, strozzapreti. Gli appuntamenti gastronomici dell’estate

GROSSETO – Torna anche quest’estate l’appuntamento con una delle rubriche più amate della nostra testata giornalistica, il TuttoSagre.

Un appuntamento molto amato dai nostri lettori perché molto importanti sono gli appuntamenti gastronomici che servono spesso a mantenere viva la memoria di piatti tipici, oltre a sostenere società sportive e associazioni.

L’invito è a tutti gli organizzatori a segnalarci la sagra del vostro paese inviando una mail a redazione@ilgiunco.net o mandando un whatsapp al numero 3345212000.

Festa dello sport e del cinghiale alla cacciatora

Grosseto: A Rispescia torna dal 29 luglio al 15 agosto la Festa dello sport e del cinghiale alla cacciatora. Oltre all’ottimo cibo sarà possibile usufruire dei gonfiabili per i bambini, e di ascoltare musica. Inoltre il 30 luglio si svolgerà la partita genitori allievi di calcio Blue soccer. Gli stand gastronomici apriranno alle 19.30. Gradita prenotazione al numero 338.6888054. A questo LINK

Sagra del tortello e degli strozzapreti

Campagnatico: Torna dal 30 luglio all’8 agosto la festa del tortello e strozzapreti di Campagnatico. Oltre a questi due primi tipici della Maremma sarà possibile degustare anche carne alla griglia, cinghiale in umido, bistecche di vitello e tanti altri ottimi piatti. Per prenotare 331-7619281. A questo LINK

Sagra del baccalà di Sant’Andrea

Magliano in Toscana: a Sant’Andrea torna per la sua XXX edizione la storica sagra del Baccalà dal 2 all’11 agosto la festa è organizzata dall’unione sportiva Sant’Andrea e dal 13 al 20 agosto dalla Polisportiva Maglianese. A questo LINK

Sagra della grigliata di terra e di mare

Orbetello: ad Albinia torna la 49esima sagra della grigliata di terra e di mare che si svolgerà dal 6 al 14 agosto. con apertura stand alle 19.30. La sagra è organizzata dall’Asd Atletico maremma. A questo LINK

Sagra d’estate di Montiano

Magliano in Toscana: A Montiamo, nel comune di Magliano in Toscana, torna, dal 9 al 18 agosto, la Sagra d’estate, una festa gastronomica a base di piatti tipici toscani. La sagra si svolgerà al campo sportivo, in ambiente ampio per garantire il distanziamento. Gli stand apriranno alle 19.30. Per informazioni: 328.2260810. A questo LINK

–

Capalbio: dal 2 al 9 agosto settimana sagra della bruschetta con carne alla brace.

Follonica: Dal 2 all’8 agosto torna la sesta edizione della Sagra del tortello e della tagliatella, organizzata dall’ASD Pallavolo Follonica

Gavorrano: 8 agosto salto della Contessa con degustazioni e stand gastronomici e l’11 agosto Calici di stelle: degustazione di vini e piatti tipici.

Castiglione della Pescaia: Tortelli e calamari in ecofesta. 12-13-14 e 19-20-21-22 a Casa Mora Castiglione della Pescaia.

Monterotondo Marittimo: Sagra della pecora e del maiale. dal 6 all’8 e dal 12 al 15 agosto.

Sorano: il 6 e 7 agosto a tutta birra a San Quirico di Sorano

Sorano: dall 11 al 22 agosto 57esima sagra del prosciutto e del formaggio soranese.

Castell’Azzara: 8 agosto, 12.30, sagra del tortello castellazzarese al sugo di carne, al tartufo e burro e salvia.

Castell’Azzara: Selvena in festa con tortelli e faraone. 8 e poi dal 14 al 17 agosto con la cena del tartufo.

Castell’Azzara: 10 agosto Zara summer fest cenando sotto le stelle.

Roccastrada: a Sassofortino al Parco Fonte di Vandro cena e a seguire i Divi tardivi.

Roccastrada: A Roccatederighi 8-9 agosto cena medievale con intrattenimento di musici e acrobati.

Massa Marittima: 10 agosto Calici di stelle.

Grosseto: Festa della carne maremmana ad Alberese, dal 13 al 29 agosto.

Arcidosso: Food festival dal 18 al 22 agosto.