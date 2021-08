Stop concerti Scriabin, M5s: «Fondazione chiarisca se incapacità organizzativa o scelta politica»

GROSSETO – «Lascia sconcertati apprendere sui canali social della Fondazione Grosseto cultura dello stop ai concerti dello Scriabin. Il tutto per colpa dell’introduzione del green pass», dicono dal Movimento 5 stelle Grosseto.

«“In seguito all’istituzione del lasciapassare anche per gli spettacoli sia all’aperto che al chiuso – si legge sulla pagina di Fondazione Grosseto cultura a firma di Antonio Di Cristofano -, la direzione artistica ha deciso di cancellare questa serie di concerti fino al ripristino di una certa normalità, almeno quella che era in vigore fino al 5 agosto” – proseguono dal M5s -. Per chi scrive, dunque, il problema è la certificazione sanitaria.

Peccato che questa sia stata ideata proprio per favorire un graduale ritorno alla vita pre covid. E che tutti gli attori in causa debbano giocoforza imparare ad averci a che fare, questo per garantire il loro stesso interesse e quello di tutta la comunità.

Non si comprende dunque se sia una scelta pratica, dunque la triste ammissione dell’incapacità degli organizzatori di gestire l’evento rispettando le norme, oppure se sia una scelta politica che mira a fare da megafono stonato a certi ambienti dichiaratamente contrari al lasciapassare.

L’auspicio è che dall’interno di Fondazione Grosseto cultura qualcuno si faccia sentire e chiarisca la faccenda. Tra l’altro, cultura significa anche formazione. E in questo momento – lo sottolineiamo – è importante far passare messaggi nel solco del buonsenso», concludono i cinque stelle.