Scontro tra auto e motorino: grave un ragazzo di 14 anni

GROSSETO – Incidente stradale questa mattina intorno alle ore 10 in viale Einaudi. Per cause in fase di accertamenti si sono scontrati una macchina e un motorino.

Nello scontro sono rimaste ferite entrambe le persone coinvolte; una donna di 70 anni alla guida dell’auto e un ragazzo di 14 anni che era in sella al suo motorino.

Nell’impatto la donna è stata ferita lievemente mentre il ragazzo ha riportato un grave politrauma ed è stato trasportato in gravi condizioni al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia.