Il podcast del 6 agosto – ASCOLTA

Ecco le news della provincia di Grosseto di oggi, venerdì 6 agosto 2021

In apertura gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. I nuovi casi registrati in Toscana sono 734 (ieri 765) su 15.763 test di cui 9.164 tamponi molecolari (ieri 9.006) e 6.599 test rapidi (ieri 4.781). Il tasso dei nuovi positivi è 4,66% (9,7% sulle prime diagnosi).

Scatta oggi l’obbligo di utilizzare il Green Pass per tutta una serie di servizi e attività indicate già da due settimane nel primo decreto del Governo che disciplina l’applicazione della certificazione verde.

In particolare da oggi sarà obbligatorio avere il green pass, dai 12 anni in su, per i ristoranti al chiuso e per i bar al chiuso se si consuma al tavolo (non c’è l’obbligo per il bancone), per i cinema, i teatri, le sagre, le fiere, eventi e competizioni sportive, piscine e palestre, convegni, parchi divertimento, sale gioco e concorsi. Su IlGiunco.net troverete uno speciale con tutte le informazioni utili per scaricare il green pass.

Ieri intanto in provincia di Grosseto sono stati registrati 23 nuovi casi.

In totale ad oggi le persone positive in carico alla Asl in Maremma sono 403, mentre quelle in quarantena per contatto stretto sono 430.

In ospedale rimane stabile la situazione dei ricoveri, e c'è un paziente in meno: ci sono 10 persone nel reparto Covid e una in terapia intensiva.

Sul fronte dei vaccini in Maremma è stata superata la quota di 114mila persone che hanno fatto il ciclo completo, mentre sono 141 mila le prime dosi somministrate.

In totale in Toscana dall'inizio della campagna vaccinale sono state somministrate 4.244.000 dosi.

Voltiamo pagina. La cronaca. Notte da incubo in centro a Follonica: risse e aggressioni, due ragazzi finiscono in ospedale. È successo tutto in un'ora, tra e 23,30 e mezzanotte e mezzo. Le due aggressioni, che hanno causato il ferimento di due giovani, di 18 e 20 anni, sono avvenuto nella centralissima via Roma e, poco distante, in via Fratti, vicino al lungomare.

I due ragazzi feriti sono stati portati in ospedale a Grosseto. Sulle due aggressioni indagano i carabinieri.

