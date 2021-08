Green pass, Perugini: «Scaricare sui commercianti l’onere di controllo è uno errore»

GROSSETO – “Il Polo civico per Grosseto e Insieme per Grosseto che rappresento alle prossime elezioni si schiera dalla parte dei nostri commercianti, ristoratori, baristi e tutte le categorie che oggi si vedono scaricare delle responsabilità non loro”.

Così esordisce Emanuele Perugini sul green pass che andrà a “pesare” sui commercianti.

“Dopo un anno e mezzo di Covid sappiamo con che cosa abbiamo a che fare – prosegue Perugini – scaricare l’onere del controllo, che è della pubblica amministrazione, interamente sugli esercenti è uno errore”.

“Ad esempio non possono semplicemente accettare una autocertificazione come ha già chiesto la Fipe a fine luglio? – si domanda il candidato sindaco – perché persone affette da patologie che esentano dal green pass, in quanto non vaccinabili, si trovano se non costrette indotte a far sapere le loro condizioni di salute al barista o al ristoratore e in tutto questo la tanto decantata privacy dove va a finire?”.

“Ma alla base di tutto è che lo stato deve fare lo Stato, e chi fa da mangiare deve essere bravo a fare quello – conclude Perugini – collaborazione si ma sostituzione no”.