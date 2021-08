MASSA MARITTIMA – Sabato 7 agosto le telecamere di Toscana Tv e Siena Tv tornano a puntare su Massa Marittima. La seconda puntata della edizione 2021 di Dilettando avrà per location il cassero senese della città del balestro, sul cui palco, a partire dalle 21,15, si esibiranno i dieci concorrenti che daranno vita allo show più brillante e divertente dell’estate.

“Questa edizione – spiega Carlo Sestini, ideatore e presentatore – è stata concepita sotto l’egida di Avis, visto che ciascuna puntata è organizzata e dedicata ad una sezione. Sabato sera sarà la volta di quella di Massa Marittima, che anche negli anni passati aveva organizzato la kermesse in piazza Garibaldi ”.

“Tutto il consiglio di Avis Massa Marittima – è il commento del presidente Roberto Cecchini – ha accolto con grande favore la proposta di legare il nome di Avis a quello di Dilettando. Così con la collaborazione dell’amministrazione comunale, che ha concesso il patrocinio, e il sostegno della Società dei Terzieri, siamo riusciti a mettere in piedi questo evento che è sempre stato per noi un punto fisso nel novero delle attività di promozione che organizziamo annualmente. Voglio ricordare che questa manifestazione ci ha sempre permesso di raccogliere nuove adesioni, ma soprattutto per promozionale la nostra attività, determinante per garantire sicurezza sanitaria e salute”.

Insieme a Carlo Sestini, saliranno sul palco il coconduttore Paco Perillo, le vallette Ilenia Garofalo, Sara Maestosi e Giada Ciarpi e un ospite d’eccezione come Paolo Mari, oltre naturalmente a cantanti, gruppi musicali, ballerini, ginnasti e comici per dare vita all’ennesima puntata all’insegna del divertimento, sempre in maniera sicura e tutelata.

Per chi volesse partecipare a questa puntata o anche alle altre si può contattare il 3483536655, mentre per accedere alla struttura del Cassero è necessario prenotare presso l’Ufficio Turistico al 0566 906554 con orari 10-13 e 21 – 22,30. Naturalmente per poter accedere è necessario mostrare il Green pass o aver effettuato un tampone nelle 48 ore.

La seconda puntata sarà trasmessa su Siena Tv, canale 90, sabato 21 alle 21,15 e domenica 22 agosto alle 14,30, mentre su Toscana Tv è prevista per giovedì 19 agosto alle ore 21,10.