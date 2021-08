Da domani in Maremma vaccini in spiaggia per i ragazzi: ecco dove

GROSSETO – Al via i vaccini lungo la costa maremmana direttamente in spiaggia.

Possono prenotare le persone over 12 direttamente dal portale https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/.

Alla scelta delle province, selezionare “Vaccini in spiaggia” e prenotare la propria prima dose nei luoghi e date indicate.

I posti disponibili sono circa 150 ogni giorno, il vaccino è Pfizer.

Ecco il calendario:

7 agosto – Follonica

8 agosto – Capalbio

9 agosto – Porto Santo Stefano

10 agosto – Fonteblanda

11 agosto – Marina di Grosseto

12 agosto – Castiglione della Pescaia.

L’orario è dalle 10 alle 24.

Questa sera i vaccini di Follonica, previsti per la giornata di domani, sono prenotabili direttamente al last minute dalle ore 19 con le stesse modalità.

Alle persone in fase di vaccino verrà comunicato la data e il luogo del richiamo, dal giorno successivo però potranno entrare sul portale e modificare la data e luogo della seconda dose tramite la funzione “Modifica Prenotazione” cliccando in alto a destra sul portale.