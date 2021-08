Blitz in via Roma: quaranta persone controllate. Trovati due clandestini, multe per i negozi

GROSSETO – Dopo le segnalazioni e gli esposti di residenti e commercianti ieri notte (5 agosto) sono entrati in azione gli uomini delle forze dell’ordine per una serie di controlli nella zona di via Roma a Grosseto. In particolare sono stati impegnati nell’operazione Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale.

Durante la serata sono state controllate quaranta persone. Tra queste, due, stranieri, sono risultati irregolari rispetto alla normativa sull’immigrazione. Agenti e militari hanno controllato anche gli esercizi commerciali della zona rilevando 13 irregolarità commerciali ed amministrative, tra cui merce senza indicazione di provenienza e tracciabilità, mancata esposizione dei prezzi e degli orari di servizio.

Durante i controlli sono stati rimossi anche materiali ed effetti personali dagli uomini della raccolta rifiuti: forse oggetti utilizzati in un bivacco nella zona del palazzo dell’Agenzia delle entrate.