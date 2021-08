Aggrediscono due coetanei a colpi di casco e la folla li accerchia. Rischiano il linciaggio. Portati via dai carabinieri

FOLLONICA – Li hanno colpiti con dei caschi da moto mandandoli all’ospedale. Ma la folla li ha accerchiati cercando di linciarli. Solo l’intervento dei carabinieri ha evitato il peggio. È stata una notta molto difficile quella appena trascorsa a Follonica.

Ai carabinieri sono arrivate numerose chiamate per una serie di aggressioni in pieno centro. La situazione più grave, come vi abbiamo raccontato in un altro articolo, questa mattina, ha riguardato un gruppo di ragazzi, che con una scusa banale, ha aggredito due giovani del posto, colpendoli con dei caschi da moto. Immediato è stato l’intervento del personale del “118” che ha subito sottoposto a cure mediche i due malcapitati, colpiti alla testa ed al volto senza un apparente motivo.

Subito è partita la ricerca da parte delle pattuglie in zona: l’azione degli aggressori ha provocato la reazione delle tante persone che, a quell’ora, affollavano le strade. Uno degli aggressori, circondato dalla folla che cercava di linciarlo, si è dovuto rifugiare in un negozio. Il ragazzo, con l’ausilio degli steward incaricati dal comune e grazie alla presenza di alcuni Carabinieri liberi dal servizio, è stato prelevato con molta fatica dalla pattuglia dei Carabinieri, per poi essere accompagnato alla Caserma di via Pietro Nenni. Nel frattempo i militari hanno sequestrato i caschi usati durante l’aggressione.

Pochi minuti ed un’altra chiamata ha segnalato la presenza di un altro aggressore che cercava di dileguarsi sempre per le vie del centro. In poco tempo il ragazzo è stato anch’egli circondato dalla folla e tra spintonamenti, colpi, ed urla, i Carabinieri, con estrema difficoltà e con la collaborazione degli steward e di altri militari, sono riusciti ad evitare il peggio.

I due responsabili dell’aggressione, entrambi minorenni, originari del Marocco ma residenti nella provincia di Firenze, sono stati denunciati per lesioni aggravate ed uno dei due si trova ancora ricoverato all’ospedale di Grosseto in osservazione. Si attende comunque nelle prossime ore l’esito della visita medica a cui sarà sottoposta una delle vittime, che potrebbe complicare la posizione di entrambi gli indagati. Per ora devono rispondere del reato di lesione aggravata. Ulteriori accertamenti sono in corso da parte dei militari.