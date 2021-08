A Grosseto è boom dei monopattini: 700 corse al giorno. Presto arriveranno anche gli scooter

GROSSETO – Dopo il primo mese di sperimentazione del servizio, è positivo il bilancio sull’utilizzo della flotta di veicoli elettrici in sharing promosso dal Comune di Grosseto con la start up Reby.

A partire dal 3 luglio (giorno di presentazione del servizio) su un totale di 360 monopattini, in media ne sono risultati 318 operativi in strada. La media giornaliera dei monopattini utilizzati è di 190, per un totale medio di circa 700 corse al giorno. In tutto il mese le corse sono state 16789, corrispondenti a 15876 chilometri. Il tempo medio di utilizzo di ogni corsa è stato di 9 minuti per una distanza, sempre media, di 1,5 chilometri.

Per quanto riguarda le biciclette elettriche, delle 10 disponibili al momento la media su strada è stata di 6 mezzi, per un totale di 21 corse che hanno coperto una distanza di 30 chilometri per una media di circa 7 minuti e 1,5 chilometri per singola corsa.

A oggi risultano scaricate oltre 3mila applicazioni e dalla prossima settimana arriverà un primo scaglione di circa 30 scooter, ognuno dei quali provvisto di 2 caschi e sottocaschi igienici usa e getta.

“Si tratta di numeri più che positivi – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Mobilità, Fausto Turbanti – che testimoniano l’apprezzamento da parte degli utenti di un servizio volto a promuovere la mobilità sostenibile. Nel primo mese di sperimentazione non sono stati segnalati incidenti e i tecnici di Reby hanno riscontrato nella maggior parte dei casi un corretto utilizzo dei mezzi elettrici, sia per quanto riguarda le modalità di parcheggio, sia per quanto riguarda il decoro dei veicoli stessi. E nei prossimi giorni a monopattini e biciclette si aggiungeranno anche gli scooter. Ricordiamo che per poter utilizzare il servizio è necessario scaricare la app Reby sia su Ios che su Android”.