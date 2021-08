unacanzonealgiorno: Auguri a J-Ax. E la radio passa “Tranqi Funky”

GROSSETO – Auguri a Alessandro Aleotti, in arte J-Ax, che oggi compie 49 anni. Fondatore degli Articolo 31 insieme a DJ Jad, dal 2006 ha intrapreso la carriera solista, abbandonando sempre più lo stile rap e hip pop che lo aveva da sempre contraddistinto per abbracciare uno stile più tendente al pop.

Oggi torniamo agli anni ’90, e balliamo sulle note di Tranqi Funky, pubblicato nel 1996 come primo estratto dal terzo album in studio Così com’è.

Testo

Senti qua, 1996

J Ax e DJ Jad ancora insieme

E siamo tornati

E allora?

Muoviti tranqi funky

Slega i legamenti col tranqi funky

Segui i movimenti tranqi funky

E le vibrazioni del tranqi funky

Questo suono è funky

Questo suono è tranqi

Perché io la musica la tratto con i guanti

Slega i legamenti

Se mi senti ti accendi

Delle vibrazioni segui i movimenti

Facce sorridenti e beviamoci una birra

Ma poi scendi giù in pista

Se non ti piace il ritmo hasta la vista, vai pure via

Sono io l’animatore che sta sulla regia

L’intrattenitore

Che viene dal quartiere

Tu muovi il tuo sedere

E fammi fare il mio dovere

Sai che tranqi significa tranquillo

E su questo funky mi scialo e non strillo

Come il parmacotto

Accattativillo

Dimmi sai il mio nome? Sì

E allora dillo, JAx

E tranqi funky è il nome del mio ballo

Muoviti tranqi funky

Slega i legamenti col tranqi funky

Segui i movimenti tranqi funky

E le vibrazioni del tranqi funky

Gira intorno poi respira

Ogni nota è un’atmosfera

Questa sera un po’ speciale, se lo vuoi

Muoviti tranqi funky con noi

E mi ricordo i tempi

In cui eravamo in venti

A muoverci col funky

Oggi siamo in tanti

E domani saremo sempre di più, hey

E adesso muoviti con me

Ai piatti DJ Jad

Butta giu’ la base

E quando entro in fase

Ci sputo su una frase

Come sempre

Rigorosamente

In rima

Funky sinfonici, oggi come prima

E ba-ba-baciami piccina

Sulla bo-bo-bidibobocca piccolina

Muoviti arrapante tipo play

Metti play poi ok

Tutto fila liscio come con i Casadei

Hey ci sei? Ci siamo, andiamo

Sono appagato in pieno, vi amo, vi amiamo

E tranqi funky come siamo

Muoviti tranqi funky

Slega i legamenti col tranqi funky

Segui i movimenti tranqi funky

E le vibrazioni del tranqi funky

Gira intorno poi respira

Ogni nota è un’atmosfera

Questa sera un po’ speciale, se lo vuoi

Muoviti tranqi funky con noi

Di voglia di parlare ne ho poca

Ma è inutile parlare se nessuno ascolta

Dunque io ringrazio tutti quanti

Specie la mia mamma che mi ha fatto così funky

A me piace la musica quando trasmette i sentimenti

Dire le mie cose senza complimenti

Bere birra, fare tardi, accidenti

Ballare con le tipe con i vari strusciamenti

Yahoo Sono in posizione

Portare il funky nella mia nazione

È la mia missione

Se vuoi darmi una mano fatti avanti

Scendi in pista tranqi

E ballati sto funky

Muoviti tranqi funky

Slega i legamenti col tranqi funky

Segui i movimenti tranqi funky

E le vibrazioni del tranqi funky

Gira intorno poi respira

Ogni nota è un’atmosfera

Questa sera un po’ speciale, se lo vuoi

Muoviti tranqi funky con noi

Muoviti tranqi funky

Slega i legamenti col tranqi funky

Segui i movimenti tranqi funky

E le vibrazioni del tranqi funky

Gira intorno poi respira

Ogni nota è un’atmosfera

Questa sera un po’ speciale, se lo vuoi

Muoviti tranqi funky con noi

