Un mese di eventi tra musica e cultura: nelle piazze di Pitigliano si accende l’estate

PITIGLIANO – Entra nel vivo l’estate di Pitigliano con gli eventi in programma nel mese di agosto. Si comincia giovedì 5 agosto, alle 18, nella piazza della Fortezza Orsini, con gli incontri di “Classicamente”, realizzati dal Centro Culturale Fortezza Orsini, in collaborazione con la cooperativa sociale Il Cosmo e la Biblioteca Zuccarelli. L’evento sarà dedicato a “Dante e i Simoniaci della Divina Commedia” con Luca Maria Cini.

Sabato 7 agosto, alle 21, tornerà a grande richiesta la White dinner in viale di San Michele, la cena in bianco, curata dall’associazione culturale Rinascimento. Per partecipare è necessario tesserarsi al costo di 10 euro e prenotare al seguente numero: 347 6222365. Obbligatorio il Green Pass.

Si prosegue domenica 8 agosto, alle 21 e 30, in piazza della Fortezza Orsini, con Saturnia Film Festival a cura di Aradia produtions, che propone la proiezione del film “Giulietta degli Spiriti”, omaggio a Tullio Pinelli, sceneggiatore di Federico Fellini. L’evento è realizzato in collaborazione con il Comune e la Proloco.

Lunedì 9 agosto, alle 21 e 30, in piazza della Repubblica, spettacolo per bambini con “Ciccia al sugo”.

Martedì 10 agosto, alle 17 e 30, in piazza Fortezza Orsini, si terrà la conferenza con Stefano Genovesi dal titolo “Il nettare degli dei. I vini in Etruria, dall’età del ferro ai romani”. L’evento è promosso dalla Biblioteca Zuccarelli e dalla Cooperativa Il Cosmo.

Seguirà a partire dalle 19 e 30 “Tre vini in tre sale”, visita guidata, con letture di autori antichi, e degustazione guidata di tre vini, a cura di un sommelier degustatore Ais. L’evento è organizzato dai Musei Civici Archeologici di Pitigliano e Cooperativa Zoe. Per prenotare: 3885724861; 0564 614067 museo@comune.pitigliano.gr.it

Giovedì 12 agosto, alle ore 18, per la Festa della contea di Pitigliano, il conte si racconta: racconti, aneddoti, curiosità sulla storia della festa. Al termine sarà offerta la mensa del conte (aperitivo) in piazza della Fortezza Orsini. Evento a cura della Polisportiva San Rocco, con la collaborazione dell’associazione culturale Rinascimento.

Alle 21 e 30, in piazza della Repubblica, seguirà lo spettacolo Dilettando con Avis, a cura della sezione Avis di Pitigliano, in collaborazione con la Pro Loco L’Orso e il Comune di Pitigliano.

Venerdì 13 agosto, alle 17, Mini staffetta Tra cielo e terra, in piazza della Repubblica.

Sabato 14 agosto, alle 21 e 30, concerto d’ascolto con Antonella Ruggiero in piazza della Repubblica.

Domenica 15 agosto, alle 21 e 30, serata cabaret con il comico Paolo Migone, in piazza della Repubblica.

Lunedì 16 agosto, alle 21 e 30, in piazza San Rocco, festeggiamenti in onore del Santo patrono San Rocco e musica con il complesso Nuovi Orizzonti.

Mercoledì 18 agosto, alle 21 e 30, in piazza della Repubblica, esibizione della scuola di danza Fa dance academy – danza Acquapendente.

Da mercoledì 18 a domenica 22 agosto torna il Festival della letteratura resistente a Le Macerie a cura dell’associazione Strade bianche

Giovedì 19 agosto, alle 21 e 30, in piazza della Repubblica, serata musicale (offerta dal Bar centrale).

Venerdì 20 agosto, alle 21 e 30, spettacolo per bambini con Ciccia al sugo piazza della Repubblica.

Sabato 21 agosto, alle 21 e 30, in piazza della Repubblica, “Serata di super liscio”

Domenica 22 agosto, alle 21 e 30, in piazza esibizione Lifestyle sport e danza… uno stile di vita!

Mercoledì 25 agosto, alle ore 21 e 30, in piazza della Repubblica, serata musicale (offerta dal Bar centrale).

Giovedì 26 agosto, alle 21 e 30, in piazza della Repubblica, esibizione della scuola di ballo Odissea 2001.

Sabato 28 agosto, alle 21 e 30, in piazza della Repubblica, concerto del gruppo di ragazzi di Pitigliano Tufology.

Venerdì 3 settembre, alle 21, sarà la volta di TeatralCantando Festival. La serata degli artisti e dei vagabondi musicisti nostrani, nel piazzale del seminario vescovile con ingresso gratuito. Evento a cura di Polisportiva San Rocco di Pitigliano.

Sabato 4 settembre, alle 21 e 15, in piazza della Fortezza Orsini, concerto del maestro Roberto Bongiovanni a cura di Polisportiva San Rocco di Pitigliano.