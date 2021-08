GROSSETO – Un uomo è stato soccorso da Croce rossa e 118, nel tardo pomeriggio, mentre si trovava sulla spiaggia tra Collelungo e Marina di Alberese, nel parco della Maremma.

L’uomo, un turista romano, si trovava in mare quando ha accusato un malore, tanto che è stato allertato anche Pegaso visto il luogo impervio e difficile da raggiungere in cui si trovava. I sanitari hanno soccorso l’uomo. Le sue condizioni non sono gravi.