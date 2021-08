Serie D, un attaccante e un centrocampista per il Follonica Gavorrano

BAGNO DI GAVORRANO – Altre due mosse di mercato per la società biancorossoblù. Il Follonica Gavorrano ha acquisito le prestazioni sportive, con la formula del prestito temporaneo con diritto di riscatto, del calciatore Luigi Fontana, classe 2000, attaccante, proveniente dal Trastevere, che completa il parco attaccanti a disposizione di mister Bonura. Grande soddisfazione per l’acquisto di una delle quote più interessanti del campionato dello scorso anno.

Ufficiale anche l’arrivo di Tommaso Del Rosso, classe 2002, centrocampista, proveniente dal Pisa. Calciatore moderno, nonostante la giovane età, ha disputato le scorse stagioni nel settore giovanile della Fiorentina. Una nuova quota under a disposizione di mister Bonura.